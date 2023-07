IMDb 7.0 / 10 from 1,305 users

Zigeunerweisen (1980)

A surreal period film following a university professor and his eerie nomad friend as they go through loose romantic triangles and face death in peculiar ways.

Seijun Suzuki, Takayoshi Watanabe, Yoshitomo Hanada, Naoto Sakai, Sumio Yamada, Ayako Uchida

Toshiya Fujita, Naoko Ohtani, Yoshio Harada, Michiyo Yasuda, Kisako Makishi, Yuki Furutachi, Kirin Kiki, Akaji Maro, Sumie Sasaki, Isao Tamagawa, Hatsuo Yamaya, Rubi Enoshima, Shiro Yumemura, Hikaru Benisawa, Tadaomi Watanabe, Yuki Kimura, Nagamasa Tamaki, Yuki Yonekura, Takashi Aida, Yoshitomo Oda, Seiroku Nakazawa, Nobuko Uchiyama, Taeko Hori, Masami Ishii, Ryôko Kawahira, Hisato Aikura

