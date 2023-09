IMDb 6.1 / 10 from 1,863 users

Diterbitkan 09 September 1966

Oleh mamat

You’re a Big Boy Now (1966)

Post-teen virgin moves to New York City, falls for a cold-hearted beauty, then finds true love with a loyal lass.

Francis Ford Coppola, Larry Sturhahn, B.J. Bjorkman

Elizabeth Hartman, Geraldine Page, Peter Kastner, Rip Torn, Michael Dunn, Karen Black, Tony Bill, Julie Harris, Dolph Sweet, Michael O’Sullivan, Ronald Colby, Rufus Harley, Frank Simpson, Nina Varela, Len De Carl, Roman Coppola, Bill Walters

tt0061209