Yakuza Ladies (1986)

While her husband is in prison doing time, Tamaki, the wife of a yakuza capo, runs her spouse’s gang with an iron hand. Meanwhile, Makoto, her younger sister, marries a member of a rival band after being raped by him. The two sisters, united by blood ties but married to enemy yakuzas, will ultimately have to decide whose side they’re on.

Hideo Gosha, Ichiro Higa, Akira Shimizu

Shima Iwashita, Rino Katase, Akiko Kana, Riki Takeuchi, Kôjiro Shimizu, Shôko Ieda, Yasuko Naito, Junko Enjou, Yasuko Haru, Yasuko Yagami, Meika Seri, Nao Asuka, Moeko Ezawa, Katsuhiko Kobayashi, Masataka Naruse, Mansaku Fuwa, Masaharu Arikawa, Masataka Iwao, Koji Mizukami, Yoshihiro Igarashi, Kinji Nakamura, Kojirô Kawanami, Tamaki Miyagawa, Keizo Mimura, Yoshihiro Kurita, Kenji Isomura, Gorô Ôki, Keiko Fujita, Hiroyasu Ishii, Tsutomu Furukawa, Mitsuaki Toki, Mineko Maruhira, Eri Saitou, Kumiko Itou, Minako Ogawa, Yuki Matsumiya, Masao Shuto, Tankurô, Kenzô Katsuno, Hidehiko Ishikura, Itta Tosa, Satoko Yamamura, Yôko Hoshi, Seizô Fukumoto, Gentarô Mori, Yoshiaki Yabe, Shunji Sasaki, Yasumori Hikita, Jiro Shirai, Junichi Hosokawa, Kenichi Ishida, Kuniomi Kitani, Yûsuke Tsukasa, Ryuji Komine, Kayoko Tominaga, Yasuo Naitô, Toshiyuki Kawabe, Michihiro Kinoshita, Akio Kobune, Tadakatsu Fuji, Kotobuki Tokui, Mitsuhiko Seike, Sanji Takei, Seijiro Fukunaka, Satoshi Okuma, Noriko Hanawa, Akio Kitamura, Kazuko Matsuo, Takashi Shikauchi, Masao Komatsu, Shirō Ōsaka, Kei Satō, Mikio Narita, Natsuko Migiwa, Murasaki Fujima, Masanori Sera

