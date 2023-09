IMDb 5.6 / 10 from 255 users

Diterbitkan 04 February 2022

Oleh LIN

Without Her (2022)

Roya and Babak are a young couple who intend to emigrate from Iran. Roya’s encounter with an anonymous girl is the beginning of strange events in their life.

Arian Vazirdaftari, Hossein Khozouei, Azar Tajalli

Tannaz Tabatabaei, Saber Abar, Shadi Karamroudi, Faranak Kalantar, Reza Davoudnejad, Maede Tahmasbi, Mehri Aleagha, Nahal Dashti, Milad Yazdani, Mojtaba Fallahi, Tiam Kermanian

