Willow (2019)

Three Macedonian women have to contend with control over their bodies, tradition, loyalty, pregnancy and adoption. They have not set out to change the world or society, but their struggle to become mothers makes them unlikely heroines. The three bittersweet stories, one medieval, two contemporary, mirror and contrast one another, exploring themes of love, trust and motherhood.

Milcho Manchevski

