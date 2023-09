IMDb 6.0 / 10 from 893 users

Diterbitkan 21 December 1973

Oleh LIN

White Fang (1973)

The wolf dog, White Fang, aids a reporter, a fur trapper, a nun, a young Eskimo boy and his father of ridding a gold mining town of a sleazy crime lord in 1896 Yukon, Canada.

Lucio Fulci, Roberto Sbarigia, Bernard Farrel, Francesco Cinieri, Victor Tourjansky

Franco Nero, Virna Lisi, Fernando Rey, John Steiner, Raimund Harmstorf, Daniel Martín, Rik Battaglia, Daniele Dublino, Maurice Poli, John Bartha, Carole André, Luigi Antonio Guerra, Carla Mancini, Mirko Baiocchi, Angelo Boscariol, Tony Casale, Massimo Ciprari, Aldo Formisano, Decio Gabin, Missaele, Quinto Marziali, Romano Moraschini

tt0069536