When the Trees Fall (2018)

In the rural Ukraine, in a ghostly world where fantasy tears the veil of reality, life fiercely fights death every day and old values and vengeance reign over people’s souls, Vitka, an imaginative and rebellious little girl, is the fascinated witness to the crazy love that Larysa, her teenage cousin, feels for Scar, a young criminal.

Marysia Nikitiuk

Anastasiia Pustovit, Sofia Khalaimova, Maksym Samchyk, Maria Svizhinska, Alla Samoilenko, Yevhenii Hryhoriev, Petro Pastukhov, Mariia Trepikova, Aelita Nazarenko, Volodymyr Bezdomnikov, Volodymyr Dzhura, Oleksandr Balaban, Ivan Blindar, Mykhailo Kostiuk, Olga Korbut, Yaroslav Yurchyshyn, Vadym Kovaliov, Serhiy Strelnykov, Natalia Gaevska, Mykhailo Kogut, Ihor Machula, Raisa Golenok, Serhiy Burdiug, Olga Podzdnyakova, Svitlana Stanovska, Ulyana Danyliuk, Ihor Koltovskyi, Roman Matsiuta

