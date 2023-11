IMDb 7.2 / 10 from 4,254 users

Diterbitkan 05 October 2023

Oleh LIN

When Evil Lurks (2023)

Residents of a small rural town discover that a demon is about to be born among them. They desperately try to escape before the evil is born, but it may be too late.

Demián Rugna, Fabián Forte, Bernardo Bronstein

Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Emilio Vodanovich, Luis Ziembrowski, Paula Rubinsztein, Federico Liss, Marcelo Michinaux, Desirée Salgueiro, Isabel Quinteros, Jorge Prado, Diego Sampayo, Pablo Galarza, Gonzalo Galarza, Sebastián Muñiz

tt16300962