Weird: The Al Yankovic Story (2022)

Exploring every facet of ‘Weird Al’ Yankovic’s life, from his meteoric rise to fame with early hits like ‘Eat It’ and ‘Like a Surgeon’ to his torrid celebrity love affairs and famously depraved lifestyle, this biopic takes audiences on a truly unbelievable journey through Yankovic’s life and career, from gifted child prodigy to the greatest musical legend of all time.

Eric Appel

Daniel Radcliffe, Evan Rachel Wood, Rainn Wilson, Toby Huss, Jack Lancaster, Spencer Treat Clark, Tommy O’Brien, Arturo Castro, Julianne Nicholson, Diedrich Bader, Lin-Manuel Miranda, Richard Aaron Anderson, Thomas Lennon, David Bloom, Keanush Tafreshi, Andrew Steven Hernandez, Paloma Esparza Rabinov, Scott Aukerman, Johnny Pemberton, Jonah Ray Rodrigues, Jeremy Bolm, Eric Appel, ‘Weird Al’ Yankovic, Will Forte, Patton Oswalt, Michael McKean, Dot-Marie Jones, Dean Sharpe, Jorma Taccone, Demetri Martin, Paul F. Tompkins, Akiva Schaffer, Conan O’Brien, Emo Philips, Nina West, Jack Black, David Dastmalchian, Anthony Nanakornpanom, Quinta Brunson, Julie Chang, Josh Groban, Seth Green, Constantine Rousouli, James Brown III, Rocky Abou-Sakher, Chris Ryan, Mike Escamilla, Chad Guerrero, Cesar Ramirez, Omar Estrada, Cesar Chavira, Jimmy Walker Jr., Trenyce, James Preston Rogers, William Guirola, Jacob Lawrence Kreiss, Paul Riley Fox, Gordon Tarpley, Lisa Margaroli, Erin O’Shea

