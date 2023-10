IMDb 7.3 / 10 from 2,036 users

Diterbitkan 21 May 2019

Oleh mamat

Wanda Sykes: Not Normal (2019)

Wanda Sykes tackles politics, reality TV, racism and the secret she’d take to the grave in this rollicking, no-holds-barred stand-up special.

Linda Mendoza

Wanda Sykes

tt9169592