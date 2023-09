IMDb 8.1 / 10 from 757 users

Diterbitkan 22 March 1972

Veronica (1972)

Veronica (Lulu Mihăescu) is a flighty girl who lives in an orphanage. At the age of 5 , a fairy godmother gives her a charmed bag, which can fulfill every wish.

Elisabeta Bostan

Lulu Mihăescu, Margareta Pâslaru, Dem Rădulescu, Vasilica Tastaman, Angela Moldovan, George Mihăiță, Mihai Stan, Cornel Patrichi, Manuela Hărăbor

tt0069458