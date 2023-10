IMDb 7.3 / 10 from 344 users

Diterbitkan 31 March 1956

Oleh mamat

Uncle Hyacynth (1956)

Hyacinth, a former matador who lives miserably with his nephew Pepote, receives a letter reminding him that, as agreed a few days before, he must participate in a bullfight to be held that same afternoon.

Ladislao Vajda, Fernando Palacios, María de las Mercedes Otero

Pablito Calvo, Antonio Vico, José Marco Davó, Juan Calvo, Mariano Azaña, Pastora Peña, Julio Sanjuán, Miguel Gila, José Isbert, Adriano Domínguez, Luis Sánchez Polack, Joaquín «Top» Portillo, José María Lado, Rafael Bardem, Pedro Porcel, Gaspar Campos, Julio Riscal, Jesús Colomer, Joaquín Vidriales, Julio F. Alymán, José Calvo, Rosita Valero, Gildo Bocci, Giulio Battiferri, Salvatore Libassi, Floria D’Alba, Flora Lillo, Pedro Valdivieso, Vicente Bañó, Manuel Aguilera, Agustín Bravo, Joaquín Burgos, John Berry, Bett Berry, José María Rodríguez, Félix Briones, Lerín, Boquerón, Paolo Stoppa, Walter Chiari, Carlo Campanini

tt0049499