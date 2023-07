IMDb 6.7 / 10 from 1,048 users

Diterbitkan 12 October 1950

Oleh mamat

Two Flags West (1950)

A group of confedarate prisoners is sent to a unionist fort in the west to help the local garrison to fight the indians.

Robert Wise

Joseph Cotten, Linda Darnell, Jeff Chandler, Cornel Wilde, Dale Robertson, Jay C. Flippen, Noah Beery Jr., Johnny Sands, Arthur Hunnicutt, Harry von Zell, Robert Adler, Stanley Andrews, Marjorie Bennett, Chet Brandenburg, Harry Carter, Aurora Castillón, Sally Corner, Don Garner, Everett Glass, Roy Gordon, Lee MacGregor, Ferris Taylor, George K. Hundley, Charity Holt, Fred Holm, William McCarter, Don Nevitt, Ferguson Pollycutt, Ed Pulliam, Sam Tafoya, Brinton Turkles, Hank Potts

