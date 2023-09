IMDb 5.8 / 10 from 82 users

Diterbitkan 23 March 2022

Oleh LIN

Tropic of Violence (2022)

Archipelago of Mayotte, French overseas department, Indian Ocean. After being left alone in the world, Moïse, a boy feared by the supercilious locals because of his light eyes, joins a slum gang to survive.

Ilan Cohen, Manuel Schapira

Gilles-Alane Ngalamou Hippocrate, Céline Sallette, Dali Benssalah, Fazal Bacar-Moilim, Onrwa Madi, Elanique Ali, Moussa Chamoueni, Nawirou Djanfar, Madjidi Kazouini, Ambdoilloih Loutoufi

tt15461262