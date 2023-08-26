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Kualitas
WEBRip
Negara
Turkey
Bintang film
Aslihan Gurbuz,
Boran Kuzum,
Bülent Çolak,
Çağlar Çorumlu,
Defne Yalnız,
Göktug Yildirim,
Gürhan Altundasar,
Hasibe Eren,
Mert Denizmen,
Rahmi Dilligil
Sutradara
Canbert Yerguz
IMDb
4.5/
10from
289users
Diterbitkan
04 November 2022
Oleh
LIN
Synopsis
Treasure (2022)
Mesut, a civil servant who returns his hometown to bury his mother, is dragged into by his younger brother Musa to a treasure hunt and finds himself tangled up with a murder.
Canbert Yerguz
Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Aslihan Gurbuz, Serkan Keskin, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar, Bülent Çolak, Yaşar Karakulak, Mert Denizmen, Defne Yalnız, Göktuğ Yıldırım, Rahmi Dilligil
tt22450920