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Kualitas

WEBRip

Negara

Turkey

IMDb

4.5

/

10

from

289

users

Diterbitkan

04 November 2022

Oleh

LIN

Synopsis

Treasure (2022)

Mesut, a civil servant who returns his hometown to bury his mother, is dragged into by his younger brother Musa to a treasure hunt and finds himself tangled up with a murder.
Canbert Yerguz
Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Aslihan Gurbuz, Serkan Keskin, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar, Bülent Çolak, Yaşar Karakulak, Mert Denizmen, Defne Yalnız, Göktuğ Yıldırım, Rahmi Dilligil

Diterbitkan

Agustus 26, 2023 10:57 am

Durasi

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