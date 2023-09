IMDb 7.0 / 10 from 3,813 users

Diterbitkan 01 July 1973

Oleh mamat

Touki Bouki (1973)

A cowherd with a skull-mounted motorcycle and a university student meet in Dakar; put off by life in Senegal, they plan to make money in Paris.

Djibril Diop Mambéty

Magaye Niang, Myriam Niang, Christoph Colomb, Mustapha Ture, Aminata Fall, Ousseynou Diop, Ndou Labia

tt0070820