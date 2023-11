IMDb 6 / 10 from 651 users

Diterbitkan 07 September 2023

Oleh LIN

Tótem (2023)

Seven year old Sol spends the day at her grandfather’s home, helping with the preparations for a surprise party for her father. Throughout the day, chaos slowly takes over, fracturing the family’s foundations. Sol will embrace the essence of letting go as a release for existence.

Carmiña Carballal, Lila Avilés

Naíma Sentíes, Montserrat Marañon, Marisol Gasé, Saori Gurza, Mateo García Elizondo, Teresa Sánchez, Juan Francisco Maldonado, Iazua Larios, Alberto Amador, Lukas Urkijo, Galia Mayer, José Manuel Poncelis, Alioth Gutiérrez, Marisela Villaruel

tt26315142