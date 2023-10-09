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Kualitas
WEBRip
Negara
Usa
Bintang film
Alex Pychtin,
Amy Goodmurphy,
Andrew Barber,
Andy Thompson,
Anna Diaz,
Brendan O'Brien,
Charlie Gillespie,
Conrad Coates,
Eliza Norbury,
Ella Choi
IMDb
7.126/
10from
91users
Diterbitkan
28 September 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Totally Killer (2023)
When the infamous “Sweet Sixteen Killer” returns 35 years after his first murder spree to claim another victim, 17-year-old Jamie accidentally travels back in time to 1987, determined to stop the killer before he can start.
Matt Rebenkoff, Nahnatchka Khan, Simon Burnett, Regan Kosior, David Scott Thomson
Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Kimberly Huie, Kelcey Mawema, Liana Liberato, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Randall Park, Ella Choi, Patti Kim, Jeremy Monn-Djasgnar, Tommy Europe, Nathaniel Appiah, Conrad Coates, Nicholas Lloyd, Jonathan Potts, Zachary Gibson, Brendan O’Brien, Tate Chernen, Amy Goodmurphy, Fred Henderson, Andy Thompson, Pam Kearns, Eliza Norbury, Andrew Barber, Alex Pychtin, Vanessa Prasad, Valin Shinyei, Shaira Boucher, Hannah Sarah Grills, Shahrokh Ferdowsi
tt11426232