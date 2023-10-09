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Kualitas

WEBRip

Negara

Usa

IMDb

7.126

/

10

from

91

users

Diterbitkan

28 September 2023

Oleh

LIN

Synopsis

Totally Killer (2023)

When the infamous “Sweet Sixteen Killer” returns 35 years after his first murder spree to claim another victim, 17-year-old Jamie accidentally travels back in time to 1987, determined to stop the killer before he can start.
Matt Rebenkoff, Nahnatchka Khan, Simon Burnett, Regan Kosior, David Scott Thomson
Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Kimberly Huie, Kelcey Mawema, Liana Liberato, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Randall Park, Ella Choi, Patti Kim, Jeremy Monn-Djasgnar, Tommy Europe, Nathaniel Appiah, Conrad Coates, Nicholas Lloyd, Jonathan Potts, Zachary Gibson, Brendan O’Brien, Tate Chernen, Amy Goodmurphy, Fred Henderson, Andy Thompson, Pam Kearns, Eliza Norbury, Andrew Barber, Alex Pychtin, Vanessa Prasad, Valin Shinyei, Shaira Boucher, Hannah Sarah Grills, Shahrokh Ferdowsi

Diterbitkan

Oktober 9, 2023 11:27 am

Durasi

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