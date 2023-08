IMDb 0 / 10 from 0 users

The Whispering (2018)

Six high school students, who have finished their college entrance examinations, accidentally discover a haunted house with eerie rumors to it. Inside there, the students start to hear the whispers of death and vanish one by one, as unstoppable, extreme terror engulfs them.

Choi Sang-hun

So Joo-yeon, Kim Min-gue, Choi Hee-jin, Kim Tae-min, Kim Young, Shin Jae-seung, Park Jin, Kang Se-jung, Lee You-mi, Lee Han-seo, Ji Dae-han, Jin Yong-uk, Seo Min-chae, Lim Han-bin, Kyeong-hee Han, Seo Ki-wook, Kim Hyung-tae, Kim Young-hoon, Park Ji-yeon, Park Ji-hye, Park Su-kyeong, Sim Kyu, Kim Min-seong, Bae So Yeon, Sim Mi-so, Hwang Shin-hye, Jeon Hyeon-soo, Shin Ha-rang, Kim Ga-ae, Lee Sang-kang, Kim Hyun-woo, Su-hyeon Hong, Yoo In-jae, Byeon Se-in, Seong Won-jeong, Kim Yu-jin, Kim Mi-hwa, Heo Yeong-cheol, Gwe Dok-ran, Lim Min-sun, Jeon Hyung-ju, Joo Dong-wook, Sang-sun Kim, Kim Jeong-hwi, Song Shi-yeol, Lee Yeong-eun, Choi Won-hyuk, Hong Ji-eun, Choi Mi-rae, Kang Na-Young, Nam Young-ran, Hong Hyun-kyeong, Yeo Eun-chae, Cha Eun-woo, Kim Jeong-sook, Kim Jeong-sook, Seo Kyoung-hoon, Kong Jong-hyeon, Min Seon-jae, Kim Jin-young, Lee Dong-gyu, Hyo-jun Park, Moon Jeong-bin, Kim Hyo-won, Kim Da-jin, Lee Dong-hee, Choi Seo-hyun, Kim Soo-bin, Yoon Ji-won, Lee Yeon-woo, Yoon Ji-in, Lee Won-sang, Lee A-ri, Lee Ji-won, Si-eun Kim, Song Jeong-hyuk, Shin Eun-jung, Oh Hye-jin, Kim Min-su, Lee Jung-ah, Yeon Seung-ju, Oh Won-jun, Han Dong-hoon, Kim Yeong-Gyu, Choi Jae-min, Min Da-eun, Kim Se-yeon, Lee Pil-mo, Lee Young-ee, Alyssa Soebandono, Dude Harlino, Matsumura Sayuri, Rima Matsuda, Kurumi Shimizu, Aki Asakura, Yuki Kashiwagi, Sakurako Okubo

