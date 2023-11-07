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Kualitas
HDRip
Negara
Australia
Bintang film
Barun Chanda,
Dana Roi,
Isabel Lucas,
Jeremy Sims,
Joel Edgerton,
Kalyan Chatterjee,
Kamalendu Banerjee,
Palomi Ghosh,
Radha Mitchell,
Samrat Chakrabarti
Sutradara
Claire McCarthy
IMDb
6.1/
10from
935users
Diterbitkan
15 July 2010
Oleh
mamat
Synopsis
The Waiting City (2010)
An outwardly happy Australian couple journey to Calcutta to collect their adopted baby, but on arrival find that the arrangements have yet to be finalized. Soon, the intoxicating mystic power of the Indian city pulls them in separate and unexpected directions, and the vulnerability of their marriage begins to reveal itself.
Claire McCarthy
Radha Mitchell, Joel Edgerton, Samrat Chakrabarti, Isabel Lucas, Tillotama Shome, Barun Chanda, Dana Roi, Tamal Ray Chowdhury, Tanusree Shankar, Palomi Ghosh, Kalyan Chatterjee, Kamalendu Banerjee, Jeremy Sims, Shankar Haldar, Soumitra Saha, Sayfed Samseer Ali
tt1270850