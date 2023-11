IMDb 6.4 / 10 from 90 users

Diterbitkan 28 January 1977

Oleh mamat

The Tattooed Hitman (1974)

One of the only pre-1980s yakuza films to be dubbed-into-English.

Kôsaku Yamashita

Bunta Sugawara, Tsunehiko Watase, Mayumi Nagisa

tt0201344