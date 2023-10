IMDb 7.8 / 10 from 5,823 users

The Sparks Brothers (2021)

Take a musical odyssey through five weird and wonderful decades with brothers Ron & Russell Mael, celebrating the inspiring legacy of Sparks: your favorite band’s favorite band.

Edgar Wright

Ron Mael, Russell Mael, Beck, Gary Stewart, Mike Berns, Jane Wiedlin, Sal Maida, Christi Haydon, Dean Menta, Harley Feinstein, Tony Visconti, Mike Myers, Fred Armisen, Tammy Glover, John Hewlett, Giorgio Moroder, ‘Weird Al’ Yankovic, Muff Winwood, Nick Rhodes, John Taylor, Todd Rundgren, Flea, Hilly Michaels, Jason Schwartzman, Jonathan Ross, Amy Sherman-Palladino, Mark Crowther, Vera Hegarty, Neil Gaiman, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Katie Puckrik, Patton Oswalt, Steve Jones, James Lowe, Bernard Butler, Scott Aukerman, David Kendrick, Stevie Nistor, Chris Difford, Martyn Ware, Alex Kapranos, Paul Morley, Julia Marcus, Pamela Des Barres, Roddy Bottum, Les Bohem, April Richardson, Lance Robertson, Jack Antonoff, John Congleton, Earle Mankey, Larry DuPont, Patricia Lowe, Vince Clarke, Andy Bell, Björk, Mark Gatiss, Richard Coble, Nick Heyward, Ian Hampton, Thurston Moore, Peter Knego, Michael Silverblatt, Adam Buxton, Tosh Berman, Edgar Wright, Rusty Egan, Jake Fogelnest, Dave Weigel, Madeline Bocchiaro, Sue Harris, Ben House, Evan Weiss, Alex Casnoff, Patrick Kelly, Eli Pearl, Daniel Palladino, Simon Pegg, Nick Frost, Leos Carax, Adam Driver

