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Kualitas
WEBRip
Negara
Usa
Bintang film
André Leon Talley,
Anna Wintour,
Bee Shaffer,
Coco Rocha,
Edward Enninful,
Grace Coddington,
Hamish Bowles,
Hilary Rhoda,
Jean Paul Gaultier,
Karl Lagerfeld
Sutradara
R.J. Cutler
Genre
Documentary
IMDb
7.0/
10from
7,860users
Diterbitkan
28 August 2009
Oleh
mamat
Synopsis
The September Issue (2009)
A documentary chronicling Vogue editor-in-chief Anna Wintour’s preparations for the 2007 fall-fashion issue.
R.J. Cutler
Anna Wintour, Grace Coddington, André Leon Talley, Hamish Bowles, Tonne Goodman, Sienna Miller, Thakoon Panichgul, Oscar de la Renta, Patrick DeMarchelier, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Coco Rocha, Bee Shaffer, Vera Wang, Hilary Rhoda, Lily Cole, Mario Testino, Virginia Smith, Edward Enninful
tt1331025