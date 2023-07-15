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Kualitas

WEBRip

Negara

Usa

Sutradara

IMDb

7.0

/

10

from

7,860

users

Diterbitkan

28 August 2009

Oleh

mamat

Synopsis

The September Issue (2009)

A documentary chronicling Vogue editor-in-chief Anna Wintour’s preparations for the 2007 fall-fashion issue.
R.J. Cutler
Anna Wintour, Grace Coddington, André Leon Talley, Hamish Bowles, Tonne Goodman, Sienna Miller, Thakoon Panichgul, Oscar de la Renta, Patrick DeMarchelier, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Coco Rocha, Bee Shaffer, Vera Wang, Hilary Rhoda, Lily Cole, Mario Testino, Virginia Smith, Edward Enninful

Diterbitkan

Juli 15, 2023 9:58 pm

Durasi

21Cineplex The September Issue (2009)

Bioskop 21 The September Issue (2009)

Layar Kaca 21 The September Issue (2009)

Movieon21 The September Issue (2009)

Nonton The September Issue (2009)

Nonton Film The September Issue (2009)

Nonton Movie The September Issue (2009)

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