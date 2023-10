IMDb 3.667 / 10 from 15 users

The Quantum Devil (2023)

A team of scientists face dangerous consequences after they conduct a clandestine experiment to breach the quantum barrier and travel to another dimension.

Larry Wade Carrell

Neil Dickson, Tyler Tackett, Ariadna Cabrol, Edward Apeagyei, Tamara Radovanović, Mehmet Cerrahoglu, Helen Babic, Marcus Jean Pirae, Loris Curci, Ranko Goranović, Milan Todorović, Robert Englund

