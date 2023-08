IMDb 7.2 / 10 from 671 users

Diterbitkan 20 March 2015

Oleh LIN

The Passion of Augustine (2015)

The nuns of a musical convent work hard in order to prevent the religious school from closing.

Léa Pool

Céline Bonnier, Lysandre Ménard, Diane Lavallée, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Marie Tifo, Marie-France Lambert, Anne-Élisabeth Bossé, Maude Guérin, Andrée Lachapelle, Tiffany Montambault, Yogane Lacombe, Gilbert Sicotte, Danielle Fichaud, Richard Thériault, Philippe Dompierre, Joël Marin, Bill Rowat, Antonio-Jean Chalifour, Michel Olivier Girard, Alain Cadieux, Mireille Jodoin, William Mayer, Léa Roy, Laurie Babin, Vincent Kearney Deschênes, Sandrine Brodeur-Desrosiers, Cassandre Émanuel, Olivia Palacci, Anne-Marie Savoie, Ekaterina Nekoz, Élisabeth Pion, Émilie Labranche, Kalina Mangrum, Claire Ouellet, Claude-Michel Coallier, Laurie Hazine Poisson, Giorgio Cazzaro, Charlotte Beaudon, Lou-Pascal Tremblay, Jean-Jacques Blanchet, Alexandre L’Heureux, Nico Racicot, Elizabeth Tremblay-Gagnon, Shauna Bonaduce, Geneviève Alarie, Lola Breton, Isabelle Gaumont, Félixe Ross

tt4392438