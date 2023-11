IMDb 6.8 / 10 from 442 users

Diterbitkan 30 March 2023

Oleh LIN

The Ordinaries (2023)

Paula, a young supporting character, studies at the Main Character School and dreams on graduating to become a lead.

Sophie Linnenbaum, Manuel Faber, Frederic Hüls, Nick Paul Reinschke, Carina Mazur

Fine Sendel, Jule Böwe, Henning Peker, Sira-Anna Faal, Noah Tinwa, Denise M’Baye, Pasquale Aleardi, Martin Umbach, Noah Bailey, Dela Dabulamanzi, Mathias Max Herrmann, Cino Djavid, Paul Michael Stiehler, Sibylle Maria Dordel, Bastian Sierich, Gisa Flake, Ben Andrews Rumler, Rike Eckermann, Birgit Berthold, Heiko Pinkowski, Rainer Reiners, Aurel Manthei, Heinz Wanitschek, Mélanie Fouché, Paul Zichner, Joy Maria Bai, Christian Steyer, Michael Pink, Cito Andresen, Kalina Krone, Marc Benjamin Puch, Ali Berber, Michael Fetter Nathansky, Adrian Laza, Theresa Clamann, Regina Brands, Carlo Krammling, Gerhard Leschik, Norbert Pötzsch, Harald Balzus, Eric Zwikirsch, Willi Forwick, Mary Daher, Birgit Mazur-Rodak, Margrit Traupe, Jonas Herberger, Thomas Borchardt, Jil Viktoria Borchardt, Jacqueline Paape, Harro Zimmermann, Karl Kneusels, Campbell Caspary, Omar Soliman, Darja Shenderovich, Thirza Wunderlich, Emmi Büter, Tamino Bösche, Hans Henschel, Stefanie Kuballa-Cottone, Christina Rehmann, Nele Fine Rehmann, Stella Scholz, Pia Schrade, Sebastian Steininger, Robert Zeuner, Laura Linnenbaum, Diana Küch

tt13986278