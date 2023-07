IMDb 4.1 / 10 from 725 users

Diterbitkan 01 May 1985

Oleh mamat

The Oracle (1985)

A murder victim reaches out from beyond the grave in an attempt to possess the body of a young woman who has moved into his old apartment.

Roberta Findlay, Rafael Guadolupe

Caroline Capers Powers, Roger Neill, Pam La Testa, Victoria Dryden, Chris Maria De Koron, Dan Lutsky, Stacey Graves, G. Gordon Cronce, Ethel Mark, Alexandria Blade, Joan Leonard, Irma St. Paule, Einar O. Peterson, John Dwight

tt0089735