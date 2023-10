IMDb 7.3 / 10 from 2,473 users

The Night of Varennes (1982)

During the French Revolution, a surprising company shares a coach, trying to catch up something – the time itself, perhaps.

Ettore Scola

Jean-Louis Barrault, Marcello Mastroianni, Hanna Schygulla, Harvey Keitel, Jean-Claude Brialy, Andréa Ferréol, Jean-Louis Trintignant, Michel Vitold, Laura Betti, Enzo Jannacci, Pierre Malet, Daniel Gélin, Hugues Quester, Dora Doll, Caterina Boratto, Didi Perego, Evelyne Dress, Aline Mess, Jacques Peyrac, Claude Legros, Vernon Dobtcheff, Ugo Fangareggi, Yves Collignon, Maurice Jacquemont, Agnès Nobecourt, Roger Trapp, Annie Belle, Fausto Di Bella, Jacques Zanetti, Antonella Cancellieri, Robert Nogaret, Bruno de Stabenrath, Michel Piccoli, Eléonore Hirt

