IMDb 4.6 / 10 from 2,958 users

Diterbitkan 10 June 1983

Oleh mamat

The New Barbarians (1983)

Two mercenaries help wandering caravans fight off an evil and aimless band of white-clad bikers after the nuclear holocaust.

Enzo G. Castellari

Giancarlo Prete, Fred Williamson, George Eastman, Anna Kanakis, Ennio Girolami, Venantino Venantini, Massimo Vanni, Giovanni Frezza, Iris Peynado, Andrea Coppola, Vito Fornari, Zora Kerova, Fulvio Mingozzi, Marinella Troian, Patsy May McLachlan, Franco Maria Salamon, Stefano Randazzo, Ivano Silveri, Arthur Bergman, Sherman ‘Big Train’ Bergman, Enzo G. Castellari, Paul Costello, Stefania Girolami Goodwin, Andrea Girolami, Paul Dion Monte, Riccardo Petrazzi, Enrica Saltutti

tt0084424