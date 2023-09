IMDb 5.7 / 10 from 920 users

Diterbitkan 15 June 1973

Oleh mamat

The Loreley’s Grasp (1973)

The legendary Loreley has been living for centuries in a grotto beneath the river Rhein in Germany. Every night when the moon is full, she turns into a reptile-like creature craving for human blood. When one girl after another of a nearby boarding school is killed by her, a hunter named Sigurd is engaged to kill the monster.

Amando de Ossorio, Paulino González, Gloria Roldán

Tony Kendall, Helga Liné, Silvia Tortosa, Josefina Jartin, Loreta Tovar, José Thelman, Luis Induni, Francisco Nieto, Betsabé Ruiz, Luis Barboo, Ángel Menéndez, Sergio Mendizábal, Marisol Delgado, Victoria Hernández, María Vidal, Javier de Rivera, Antonio Orengo, Cristino Almodóvar, Bárbara Rey, Iris André, María Luisa Tovar

tt0071535