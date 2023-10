IMDb 4.4 / 10 from 107 users

Diterbitkan 07 February 2014

Oleh LIN

The last incubus (2014)

A classic Romanian legend, other than the world-wide known myth of Dracula, brought to a modern fantasy love story.

Ovidiu Georgescu

Constantin Cojocaru, Florin Penișoară, Gabriel Dutu, Marius Bodochi, Olivia Niță, Iulia Verdes, Constantin Cotimanis, George Ivașcu

