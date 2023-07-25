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Kualitas

WEBRip

Negara

Usa

IMDb

7.0

/

10

from

65

users

Diterbitkan

01 March 2008

Oleh

mamat

Synopsis

The King of Texas (2008)

A documentary on the life of Texas filmmaker Eagle Pennell.
René Pinnell, Claire Huie
Eagle Pennell, Chuck Pinnell, Lin Sutherland, Sonny Carl Davis, Lou Perryman, Doris Hargrave, Willie Nelson, Richard Linklater, Brian Huberman, Henry Wideman, René Pinnell

Diterbitkan

Juli 25, 2023 5:23 pm

Durasi

Bioskop Online The King of Texas (2008)

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