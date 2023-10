IMDb 6.8 / 10 from 148 users

The Kidnapping of the Maidens (1968)

In 19th century Wallachia war-bands of Ottoman Turks from across the Danube river raid Wallachia with impunity while Wallachia’s Phanariote rulers don’t oppose them.

Dinu Cocea

Emanoil Petruţ, Marga Barbu, George Constantin, Olga Tudorache, Gheorghe Ionescu-Gion, Florin Scărlătescu, Tanți Cocea, Alexandru Giugaru, Colea Răutu, Marian Hudac, Ileana Buhaci-Gurgulescu, Mihai Pălădescu, Jean Constantin, Elena Caragiu, Draga Olteanu Matei, Telly Barbu, Catrinel Paraschivescu, Aimee Iacobescu, Marin Moraru, Constantin Guriță, Ernest Maftei, Papil Panduru, Jean Lorin Florescu

