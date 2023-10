IMDb 6.4 / 10 from 149 users

The House of Hanging (1979)

This time, Kousuke investigates a murder in a hospital. The murderer leaves misleading evidence to divert Kousuke’s attention on the case. Suspicion and doubt clouds Kousuke’s mind.

Kon Ichikawa, Koji Hashimoto

Koji Ishizaka, Yoshiko Sakuma, Masao Kusakari, Junko Sakurada, Takako Irie, Takeshi Katō, Mitsuko Kusabue, Miki Sanjō, Kayoko Shiraishi, Midori Hagio, Shinnosuke Ikehata, Kie Nakai, Hideji Ōtaki, Nobuto Okamoto, Eitarō Ozawa, Kôji Shimizu, Akiji Kobayashi, Fujio Tokita, Koreharu Hisatomi, Noboru Mitani, Sabu Kawahara, Yutaka Hayashi, Shingo Yamamoto, Bunji Hayata, Teruhiko Aoi, Seishi Yokomizo

