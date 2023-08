IMDb 4.3 / 10 from 944 users

Diterbitkan 14 February 2004

Oleh mamat

The Halfway House (2004)

Young girls are disappearing in and around the Mary Magdalen Halfway House for Troubled Girls.

Kenneth J. Hall, Josephina Sykes, Ed Polgardy

Mary Woronov, Janet Tracy Keijser, Shawn Savage, Stephanie Leighs, Athena Demos, Monica Shere, Joseph Tatner, Michael Gaglio, Cleve Hall, Tomi X., Saye Yabandeh, M. Robert Todd, Ashley Fires, Arianna, Azia Sumatra, Tawnya Johnson, Tawnya Johnson, Constance Hall, Elora Hall, Celest Ibarra, Annalisa Rinetti, Josephina Sykes

tt0390073