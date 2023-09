IMDb 6.1 / 10 from 2,633 users

The Grapes of Death (1978)

A young woman discovers that the pesticide being sprayed on vineyards is turning people into murderous lunatics.

Jean Rollin

Marie-Georges Pascal, Félix Marten, Serge Marquand, Mirella Rancelot, Patrice Valota, Patricia Cartier, Michel Herval, Paul Bisciglia, Brigitte Lahaie, Olivier Rollin, François Pascal, Evelyne Thomas, Jean-Pierre Bouyxou, Jean Rollin

