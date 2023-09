IMDb 6.4 / 10 from 8,080 users

Diterbitkan 28 October 1965

Oleh mamat

The Gendarme in New York (1965)

The second installment of Gendarmes series, tells the story of Sergeant Cruchot, who, together with his faithful comrades, has been sent to the International Congress of Gendarmerie in N.Y.

Jean Girault, Tony Aboyantz, Renzo Cerrato, Marc Simenon, Jean Mylonas

Louis de Funès, Michel Galabru, Christian Marin, Guy Grosso, Michel Modo, Alan Scott, Jean Lefebvre, Geneviève Grad, Marino Masé, Mario Pisu, Albert Augier, Jean-Pierre Bertrand, Jean Droze, Leroy Haynes, Billy Kearns, René Lefèvre-Bel, Denise MagLaglen, Viviane Méry, John Prim, France Rumilly, Alexander Scourby, Carl Studer, Dominique Zardi, Colin Higgins, Pierre Tornade, Vincent Baggetta

