IMDb 7.1 / 10 from 35,002 users

Diterbitkan 05 June 2021

Oleh mamat

The Forgotten Battle (2021)

November 1944. On the flooded isle of Walcheren, Zeeland, thousands of Allied soldiers are battling the German army. Three young lives become inextricably connected. A Dutch boy fighting for the Germans, an English glider pilot and a girl from Zeeland connected to the resistance against her will, are forced to make crucial choices that impact both their own freedom and the freedom of others.

Terence Schreurs, Alain de Levita, Eva Visser, Gerrit Martijn, Matthijs van Heijningen Jr., Bob Vanwayenbergh, Evert van Setten, Tom Edmondson, Marieke Weitkamp, Jesse Wismeijer, Noa Bolssens

Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Radder, Theo Barklem-Biggs, Jan Bijvoet, Marthe Schneider, Ronald Kalter, Scott Reid, Robert Naylor, Tom Felton, Coen Bril, Justus von Dohnányi, Mark van Eeuwen, Hajo Bruins, Joep Paddenburg, Vincent van den Berg, Sytse Faber, Rutger de Bekker, Bianca Krijgsman, Owen Kaat, Koen De Sutter, Ariane van Vliet, Lewis Conway, Pit Bukowski, Rogier Schippers, Gordon Morris, Lutz Schleisner, Jan Andreesen, Adomas Stančikas, Richard Dillane, Laimutis Sėdžius, Stephan Schäfer, Jakob Diehl, Marcus Coenen, Simon Lee Phillips, Mathijs Scheepers, Joseph Hazell, Dylan Smith, Arnas Sliesoraitis, Frederik Bott, Jan Fassbender, Bart Harder, Karl Heortweard, Marius Mensink, Jelmer Ouwerkerk, Vito Sack, Ilja Roßbander, Maximilian Beck, Maximilian Jaenisch, Astrid van Eck, Vincent Linthorst, Diana Valiušaitienė, Margarita Žiemelytė

tt10521092