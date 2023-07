IMDb 6.2 / 10 from 335 users

Diterbitkan 21 October 1951

Oleh mamat

The Family Secret (1951)

When his son accidentally kills someone, a lawyer must defend the man wrongly charged with the murder.

Henry Levin

John Derek, Lee J. Cobb, Jody Lawrance, Erin O’Brien-Moore, Santos Ortega, Henry O’Neill, Carl Benton Reid, Peggy Converse, Jean Alexander, Dorothy Tree, Whit Bissell, Raymond Greenleaf, Onslow Stevens, Harry Cheshire, Percy Helton, Teddy Infuhr, Bill Walker, John Baer, Amanda Blake, Joseph Crehan, Paul Dubov, Al Eben, Elizabeth Flournoy, Chuck Hamilton, Mary Alan Hokanson, Robert Malcolm, Lou Marcelle, Paul Marion, Irene Martin, Louis Merrill, Harold Miller, Shirley Mills, Marta Mitrovich, Frank O’Connor, Joe Ploski, Jack Roberts, Fred F. Sears, George Spaulding, Helen Spring, Peter M. Thompson, Emmett Vogan, Jean Willes, Frances E. Williams, Robert B. Williams, Joy Windsor

tt0043521