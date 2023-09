IMDb 7.8 / 10 from 15,594 users

The Death of Mr. Lazarescu (2005)

After suffering terrible headaches and stomach cramps, Mr. Lăzărescu, a lonely 63 year-old man, calls for an ambulance, beginning one man’s hellish journey through Bucharest hospitals in search of proper medical care. As the night unfolds, his health starts to deteriorate fast.

Cristi Puiu, Radu Jude, Andreea Păduraru, Ana Lungu

Ion Fiscuteanu, Luminița Gheorghiu, Doru Ana, Monica Bârlădeanu, Alina Berzunțeanu, Alexandru Potocean, Dana Dogaru, Florin Zamfirescu, Dragos Bucur, Mimi Brănescu, Dan Chiriac, Dorian Boguță, Mihai Brătilă, Robert Bumbes, Mirela Cioabă, Laura Creț, Bogdan Dumitrache, Alexandru Fifea, Florina Alina Gleznea, Tudor Hristescu, Rodica Ionescu, Cerasela Iosifescu, Irina Kozsar, Iulia Lazăr, Rodica Lazăr, Șerban Pavlu, Simona Popescu, Călin Puia, Anca Puiu, Emil Puiu, Iuliana Puiu, Smaranda Puiu, Gabriel Spahiu, Jean Lorin Sterian, Mariana Stoica, Maria Serb, Andrei Șerban, Adrian Titieni, Cristian Turungiu, Clara Vodă, Ionel Zaharia, Lorena-Andrada Zăbrăuțanu

