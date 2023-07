IMDb 7.1 / 10 from 1,040 users

Diterbitkan 04 June 1980

Oleh mamat

The Constant Factor (1980)

A young man is confronted with corrupt and vindictive colleagues at work and negligent officials at the hospital where his mother is dying. As he searches quixotically for a steadfast moral code by which to live, he suffers from the knowledge of human frailty and our darker inclinations to do harm.

Krzysztof Zanussi

Tadeusz Bradecki, Zofia Mrozowska, Malgorzata Zajaczkowska, Witold Pyrkosz, Cezary Morawski, Ewa Lejczak, Jan Jurewicz, Juliusz Machulski, Jacek Strzemżalski, Edward Żebrowski, Krystyna Bigelmajer, Kazimierz Borowiec, Lucjan Dytrych, L. Cichy, K. Cielecki

tt0080561