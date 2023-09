IMDb 7.5 / 10 from 18,192 users

Diterbitkan 24 September 2004

Oleh LIN

The Consequences of Love (2004)

Lugano, Switzerland. Titta Di Girolamo is a discreet and sullen man who has been living for almost a decade in a modest hotel room, a prisoner of an atrocious routine, apparently without purpose. His past is a mystery, nobody knows what he does for a living, he answers indiscreet questions evasively. What secrets does this enigmatic man hide?

Paolo Sorrentino, Bruno Memoli

Toni Servillo, Olivia Magnani, Adriano Giannini, Antonio Ballerio, Gianna Paola Scaffidi, Nino D’Agata, Vincenzo Vitagliano, Diego Ribon, Gilberto Idonea, Giselda Volodi, Giovanni Vettorazzo, Gaetano Bruno, Ana Valeria Dini, Vittorio Di Prima, Angela Goodwin, Raffaele Pisu, Pietro Manigrasso, Rolando Ravello, Carlo Beltrami, Mauro Pescio, Marian Stan, Arturo Muselli, Dino Angelino, Roberta Serretiello, Sara Celeghin, Manuela Lamanna, Antonio Spadaro, Roberta Fossile, Marco Sorrentino, Sergio Valery, Ilaria Andolfi, Giampiero Giudicepietro, Angelo Montella, Michelangelo Dalisi, Jessica Zambelli, Giorgio Scarpato, Maurizio Ricci, Gigi Cappabianca, Giovanni Morosso

