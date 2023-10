IMDb 5.1 / 10 from 5,317 users

Diterbitkan 11 February 2011

Oleh mamat

The Chaperone (2011)

An ex-con on the run from his criminal past, hides out from those he ratted on by chaperoning a field trip to New Orleans.

Stephen Herek

Paul Michael Lévesque, Ariel Winter, Kevin Corrigan, José Zúñiga, Kevin Rankin, Annabeth Gish, Ashley Taylor, Enrico Colantoni, Yeardley Smith, James Harlon Palmer, Israel Broussard, Sam Medina, Darren O’Hare, Lucy Webb, Jake Austin Walker, Taylor Faye Ruffin, Conner Ann Waterman, James DuMont, Cullen Chaffin

tt1663187