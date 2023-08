IMDb 6.9 / 10 from 2,327 users

Diterbitkan 15 April 1981

Oleh mamat

The Bunker (1981)

Dramatization depicting the events surrounding Adolf Hitler’s last weeks in and around his underground bunker in Berlin before and during the battle for the city.

George Schaefer, Gabriel Aghion, Marie-Reine Josselin, Michelle Podroznik

Anthony Hopkins, Richard Jordan, Cliff Gorman, James Naughton, Michael Lonsdale, Martin Jarvis, Michael Kitchen, Andrew Ray, Piper Laurie, Susan Blakely, Robert Austin, Geoffrey Bateman, Graham Bishop, Nathalie Boulmer, Yves Brainville, Jane Carr, Georges Corraface, Michael Culver, Larry Dann, Erick Desmarestz, Max Douchin, Julian Fellowes, Patrick Floersheim, Peggy Frankston, Steve Gadler, Frank Gatliff, Alison Glennie, Robert Grange, Daniel Groheim, Sharon Gunning, Terrence Hardiman, Edward Hardwicke, Karl Held, Diana Higbee, Barry Jackson, Anne Kazatzker, Jeffrey Kime, David King, Lola Lecerf, Jean-Marie Lemaire, Lisa Marlowe, Sarah Marshall, Jean-Claude Mounier, John Paul, Morris Perry, Robert Pugh, Georges Roiron, Pam St. Clement, Paulita Sedgwick, John Sharp, Michael Sheard, Jimmy Shuman, Tony Steedman, David Swift, Alison Svoboda, Clément Thierry, Frédéric Witta, S. Baste Morand, C. Hue, M. Martinez, L. Tucoulat

tt0082114