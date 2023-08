IMDb 6.3 / 10 from 956 users

Diterbitkan 20 May 1964

Oleh mamat

The Brass Bottle (1964)

A genie tends to get his master into more predicaments than he gets him out of.

Harry Keller, Carl Beringer, Joseph E. Kenney

Tony Randall, Burl Ives, Barbara Eden, Kamala Devi, Edward Andrews, Richard Erdman, Kathie Browne, Ann Doran, Philip Ober, Parley Baer, Howard Smith, Lulu Porter, Alex Gerry, Herb Vigran, Alan Dexter, Robert P. Lieb, Jan Arvan, Nora Marlowe, Aline Towne, Reg Lewis, Joseph Bardo, Peter Lupus, Edy Williams, Leoda Richards, Christian Kay

tt0057897