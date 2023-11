IMDb 6.4 / 10 from 975 users

Diterbitkan 18 March 1977

Oleh mamat

The Bishop’s Bedroom (1977)

Mario, a rich and eccentric war hero befriends Marco, a loner with a sailboat, and takes him home to meet his estranged wife Cleofe and sexually repressed sister in law Matilde. Mario confesses his love for Matilde and so ensues a love triangle.

Dino Risi

Ugo Tognazzi, Patrick Dewaere, Ornella Muti, Lia Tanzi, Gabriella Giacobbe, Katia Tchenko, Karina Verlier, Franco Sangermano, Piero Mazzarella, Renzo Ozzano, Rosa Maria Calogero, Giuseppe Brugnarolo, Max Turilli

tt0146289