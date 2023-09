IMDb 6.6 / 10 from 566 users

Diterbitkan 18 March 1963

Oleh mamat

The Baby Carriage (1963)

A tale of a young woman, Britt, who has two flings, but finds herself with difficult decisions when she finds herself pregnant.

Bo Widerberg

Inger Taube, Thommy Berggren, Lars Passgård, Ulla Akselson, Gunnar Öhlund, Stig Torstensson, Lena Brundin, Marianne Hedengrahn, Ulla Rodhe, Bill Jonsson, Nina Widerberg

tt0056854