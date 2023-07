IMDb 7.2 / 10 from 397 users

The Animal’s Wife (2016)

Colombian director Víctor Gaviria melds stark realism with nail-biting thrills in this story about a teenage girl who is kidnapped and forced into marriage with a ferocious shantytown thug.

Víctor Gaviria

Natalia Polo, Tito Alexander Gomez, Jesús Vázquez

