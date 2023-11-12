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Kualitas
WEBDL
Negara
Usa
Bintang film
Aleen Palmer,
Arthur Schwerin,
Bill Siebart,
Bob Koppler,
Gabriel Verbick,
George A. Romero,
Georgia Palmer,
Halem Joseph,
Harry Albacker,
Jack Gottlob
Sutradara
George A. Romero
IMDb
6.3/
10from
2,927users
Diterbitkan
02 June 2021
Oleh
mamat
Synopsis
The Amusement Park (2021)
An elderly gentleman sets out for what he thinks will be a normal day at an amusement park and is soon embroiled in a waking nightmare.
George A. Romero
Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler, Pete Chovan, Marion Cook, Sally Erwin, Michael Gornick, Jack Gottlob, Halem Joseph, Bob Koppler, Sarah Kurtz, Aleen Palmer, Georgia Palmer, Arthur Schwerin, Bill Siebart, Gabriel Verbick, George A. Romero
tt9270362