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Kualitas

WEBDL

Negara

Usa

IMDb

6.3

/

10

from

2,927

users

Diterbitkan

02 June 2021

Oleh

mamat

Synopsis

The Amusement Park (2021)

An elderly gentleman sets out for what he thinks will be a normal day at an amusement park and is soon embroiled in a waking nightmare.
George A. Romero
Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler, Pete Chovan, Marion Cook, Sally Erwin, Michael Gornick, Jack Gottlob, Halem Joseph, Bob Koppler, Sarah Kurtz, Aleen Palmer, Georgia Palmer, Arthur Schwerin, Bill Siebart, Gabriel Verbick, George A. Romero

Diterbitkan

November 13, 2023 12:00 am

Durasi

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