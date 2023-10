IMDb 6.9 / 10 from 2,561 users

Diterbitkan 14 June 1957

Oleh mamat

Tammy and the Bachelor (1957)

An unsophisticated young woman from the Mississippi swamps falls in love with an unconventional southern gentleman.

Joseph Pevney

Debbie Reynolds, Leslie Nielsen, Walter Brennan, Mala Powers, Sidney Blackmer, Mildred Natwick, Fay Wray, Philip Ober, Louise Beavers, April Kent

tt0051051